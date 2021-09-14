Ярославль, 14 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ Андрей Коваленко и председатель комитета по социальной политике Ярославской областной думы Лариса Ушакова обратились к мэру Ярославля с предложением досрочно начать отопительный сезон. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.

Батарея

Депутаты обращают внимание Владимира Волкова на падение температурных показателей. Запоздалое включение тепла в детских садах и школах может поднять заболеваемость ОРВИ.

«Несмотря на то, что на календаре только середина сентября, в Ярославле установились низкие температуры как днем, так и ночью. В детских садах и школах мерзнут наши дети, в учреждениях здравоохранения холодно и персоналу, и больным, в квартирах ярославцев также установились низкие температуры. Это чревато двумя вариантами развития ситуации. В первом — жители города начнут использовать для отопления электрические приборы и газовые плиты, что приведет к росту их расходов на оплату ЖКХ, а в отдельных случаях может закончится трагедией, ведь пожары в квартирах становятся частым явлением в межсезонье из-за проблем с проводкой или использования некачественных электроприборов. Во втором — повышением уровня заболеваемости простудой. Это всё происходит на фоне очередной волны коронавирусной инфекции, которая никак не идет на спад», — говорится в обращении депутатов Андрея Коваленко и Ларисы Ушаковой.

Также мэру Ярославля предлагают изучить опыт соседних регионов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать отопительный сезон в городе с 13 сентября. Мы приводим его в пример, потому что Ярославль находится практически в тех же климатических условиях, что и Москва, даже немного севернее. Мы обращаемся к вам, Владимир Михайлович, с просьбой начать отопительный сезон и в Ярославле. К сожалению, прогноз погоды не обещает нам возвращения высоких температур, напротив, ожидается постепенное похолодание. Очень просим вас принять взвешенное решение и дать тепло жителям столицы Золотого Кольца!», — завершается текст письма депутатов мэру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Рыбинске принято решение запустить отопительный сезон в учреждениях соцсферы с 14 сентября.