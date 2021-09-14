Москва, 14 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2021 года спрос на иномарки на вторичном рынке России вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Авито Авто».

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Средняя стоимость подержанных иномарок за первые восемь месяцев нынешнего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% и составила 550 тыс. рублей.

Чаще всего в отчётный период российские автолюбители приобретали на вторичном рынке подержанные Volkswagen Polo. Спрос на модель вырос на 38%. Средняя цена модели в стране по итогам января — августа составила 615 тыс. рублей (+31%).

Наиболее заметный рост средних цен на вторичном авторынке в указанный период был зарегистрирован в следующих городах России: Санкт-Петербурге (+40%), Новосибирске (+40%), Москве (+37%), Казани (+27%) и Калининграде (+27%).

Напомним, в августе нынешнего года средняя стоимость легкового автомобиля (отечественных и иностранных марок) на вторичном рынке РФ выросла на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя стоимость подержанного автомобиля в стране в прошлом месяце составляла 800 тыс. рублей.

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