Симферополь, 14 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Крыму хотят построить дополнительные водохранилища — соответствующее техническое обоснование готовится для обращения в Правительство РФ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 14 сентября на заседании совета министров республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Аксёнов уточнил, что речь идёт о строительстве дополнительных водохранилищ в Симферополе, на 15 млн кубометров, и в Алуште на 8 млн кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с октября Симферополь будет обеспечиваться питьевой водой за счёт еще девяти подземных скважин.