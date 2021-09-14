* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:57 — REGNUM Обвинения в якобы имевших место военных преступлениях, выдвинутые неправительственной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) в адрес боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не соответствуют действительности. С таким заявлением выступили представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть в Афганистане, сообщает 14 сентября телеканал TOLOnews.

Бойцы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как заявил представитель радикалов Забихулла Муджахид, организация не должна основывать свои доклады на дезинформации, а должна «внимательно изучить факты того, что происходило в афганских провинциях».

«Мы решительно отвергаем доклад HRW», — подчеркнул Муджахид.

Напомним, в опубликованном в начале августа докладе HRW утверждает, что при наступлении на афганские провинции талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили задержанных солдат, полицейских и гражданских лиц, которые, по их мнению, были связаны с афганским правительством. При этом никакого судебного разбирательства не проводилось, что «является серьёзным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе жители Кандагара заявили о публичной казни талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четырёх человек. По их данным, были казнены командиры местных афганских силовиков, в том числе Хашим Регвал, работавший с местной полицией. Расправа над ними происходила при большом стечении народа.