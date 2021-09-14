Омск, 14 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в региональном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Как уточнили в оперштабе, всего в регионе от COVID-19 привиты 601 017 человек, из них 517 247 получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в Омской области выявлено 78 558 носителей коронавируса, выздоровели 58 153 человека, скончались 2097 ковид-пациентов.