Элиста, 14 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В дни выборов депутатов Государственной думы РФ в Калмыкии откроют 235 избирательных участков, лишь треть из которых будет оснащена системой видеонаблюдения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

75 участков будут оснащены системой видеонаблюдения, 160 участков — видеорегистраторами. Контролировать ход голосования с 17 по 19 сентября будут около 350 общественных наблюдателей.

Все члены участковых комиссий приняли участие в прививочной кампании, а также в обязательном порядке сдают тест на коронавирус.