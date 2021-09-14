Стокгольм, 14 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено инвестировать 74 миллиарда крон (€7,4 млрд) в реформы и инвестиции при планировании бюджета на 2022 года. Однако, на что шведские власти хотят потратить деньги, пока не совсем понятно. Об этом 14 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Шведская крона

Пока что наиболее дорогостоящей строкой в расходной части бюджета является поддержка сельского хозяйства в стране. Правительство страны хочет увеличить инвестиции в сельское хозяйство на полмиллиарда крон в год и предлагает инвестировать в эту область 28,5 млрд крон в период с 2023 по 2027 год.

Вторым наиболее расточительным для бюджета мероприятием станет снижение налогов для 7,5 миллионов шведов с помощью трех законопроектов. Реформа оценивается в 10,5 миллиардов крон.

Еще 5,5 миллиардов крон правительство Швеции намерено выделить на улучшение системы по уходу за пожилыми людьми в домах престарелых и на дому.