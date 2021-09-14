Симферополь, 14 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Воду из девяти дополнительных скважин будут подавать в столицу Крыма город Симферополь с октября. Об этом 14 сентября на заседании Совета министров Республики Крым заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, на данный момент подготовлено девять скважин, уже началась техническая прокачка воды. Плановый запуск назначен на период с 1 по 15 октября.

Эти скважины дадут городу дополнительно 20 тысяч кубометров воды, всего же Симферополь будет получать из подземных источников около 130 тысяч кубометров воды.