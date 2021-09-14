Стокгольм, , 12:55 — REGNUM 14 сентября шведский риксдаг впервые за многие месяцы открыл свои двери для всех депутатов после того, как здание оставалось закрытым с прошлой весны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Риксдаг (сс) Self-taken

«Уважаемые члены риксдага, этот срок полномочий не имеет себе равных», — начал свое обращение к депутатам тальман Андреас Норлен, открывая осеннюю сессию.

«Я думаю, мы все можем с нетерпением ждать нового насыщенного политическими событиями года», — добавил Норлен.

Тем самым тальман намекнул, что уже в третий раз депутаты должны будут одобрить назначения кабинета министров Швеции после того, как нынешний премьер-министр Стефан Лёвен уйдет в отставку в ноябре по собственному желанию.

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