Осло, , 13:06 — REGNUM Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре намерен возглавить кабинет министров Норвегии. Однако предполагаемый следующий премьер-министр страны отказался устанавливать крайний срок, когда может быть сформировано новое правительство. Об этом 14 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Норвегия

«Я уже говорил, что это должно занять некоторое время», — заявил политик журналистам в ночь подсчета голосов.

«Я хочу сначала переварить результатов выборов. Думаю, нам всем нужно сначала выспаться, а затем провести переговоры внутри партии и потом провести серию бесед. Тогда у нас будет необходимая основа для запуска процесса переговоров по формированию правительства», — заявил Стёре в интервью норвежскому телеканалу NRK.

Напомним, что после прошедших выборов в стортинг Рабочая партия Норвегии получила наибольшую поддержку избирателей.