Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Для патрулирования прогулочных и парковых зон полиция Ростова-на-Дону получила два электромобиля. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

61.мвд.рф Электромобили для полиции Ростова-на-Дону

В ведомстве пока не раскрывают марку закупленных электрокаров. Однако сообщается, что выезжать на патрулирование они будут в выходные и в праздничные дни. Полицейские на экологичных автомобилях будут следить за порядком там, куда не допускается транспорт с двигателями внутреннего сгорания — парковые зоны и крупные спортивные объекты.

В сообщении отмечается, что «использование электротранспорта позволит обеспечить максимально быстрое реагирование полицейских на информацию о необходимости оказания помощи гражданам в туристических зонах».

Также в региональном МВД уточнили, что максимальная скорость данных электрокаров по дорогам общего пользования ограничена 30 км/ч, а в пешеходных зонах — 12 км/ч.

Ранее Ford представил спецверсию модели Mustang Mach-E, созданную специально для полиции Великобритании. Электрокар разгоняется до «сотни» меньше чем за четыре секунды.

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