Бийск, Алтайский край, 14 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Бийска, который, как утверждает следствие, обманным путём лишал жилья граждан. Подробности 14 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

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В 2014—2020 годах бийчанин возглавлял юридическое лицо, предоставляющее населению микрозаймы. Он убеждал обратившихся граждан, якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств, временно переоформлять на него квартиры и жилые дома. Потерпевшие были уверены, что после возврата кредита, имущество к ним вернется. Однако в действительности этого не происходило. В результате семеро граждан лишились жилья.

Еще двое под влиянием обмана подписали дополнительные кредитные договоры к основным обязательствам без фактического получения денег по ним и остались должны обвиняемому более двух миллионов рублей. По уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски.

На имущество, земельные участки и недвижимость обвиняемого, общей стоимостью около 21 млн рублей, наложен арест.