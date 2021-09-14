Москва, 14 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Чаще всего в качестве заветной мечты жители России называют здоровье себе, родным и близким людям (10%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Желание

Ещё одна мечта, желаемая для исполнения, — это улучшение жилищных условий: покупка квартиры или покупка дома (8%). На третьем месте заветных мечтаний — путешествия (4%).

Нет никакой мечты у 12% опрошенных. Затруднились ответить, о чём мечтают 13% граждан РФ.

Опрос проведен 2 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самое заветное желание в новогоднюю ночь для большинства жителей России (35%) — здоровья себе, родным, близким и друзьям.

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