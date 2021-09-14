Хельсинки, 14 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Визы в Финляндию станут с 1 октября доступны для российских граждан, которые планируют деловую поездку в эту страну или имеют мультивизу с истёкшим сроком. Об этом директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен заявил 14 сентября на пресс-конференции, которую транслировали в режиме онлайн.

Финляндия

По его словам, финские власти решили расширить приём заявлений в российских визовых центрах. Их сотрудники в октябре начнут принимать обращения от двух новых категорий заявителей.

«Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория — это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет», — пояснил Туоминен.

Принимать граждан будут по предварительной записи. Тех, у кого истекла мультивиза, может быть до 500 тыс. человек. Существующие ограничения на въезд в Финляндию продолжают действовать, напомнил дипломат.

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