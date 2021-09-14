Нальчик, 14 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 166 666 жителей республики. Исходя из установленной нормы о вакцинации не менее 60% населения для достижения коллективного иммунитета, в регионе этот план выполнен почти на 32%.

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Напомним, в республике численность населения на 1 января 2021 года составляла более 869 тыс. человек, 60% населения — это более 521 тыс. человек. При этом власти республики говорили о планах привить вдвое меньше граждан — всего 270 тыс. жителей. Если учитывать эти намерения, то можно говорить о 61%-ном выполнении плана.

В июле 2021 года в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса было принято решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, вошли в том числе сотрудники общепита и служб ЖКХ, журналисты.

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