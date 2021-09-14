Краснодар, 14 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Герой России, бывший полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев скончался 14 сентября в Краснодаре. Ему было 75 лет.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

Виктор Казанцев родился 22 февраля 1946 года в Витебской области Белорусской ССР, в селе Коханово. В 1956—1963 годах обучался в Свердловском суворовском военном училище, в 1966 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени Сергея Кирова, в 1979 году — Военную академию имени Михаила Фрунзе в Москве. С 1985 по 1987 год Казанцев обучался в Военной академии Генерального штаба имени Климента Ворошилова. Кандидат философских наук.

В 1963 году Казанцев начал армейскую службу. В 1979—1985 годах он служил в Центральной группе войск на территории Чехословакии, позднее — в войсках Туркестанского военного округа, Казахстане, Забайкальском военном округе.

В 1996—1997 годах Казанцев был первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО), а с 29 июля 1997 года — командующим войсками СКВО. Вместе с тем генерал-лейтенант Казанцев в 1999—2000 годах командовал Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе, руководил боевыми действиями против боевиков в Дагестане и Чечне.

В декабре 1999 года Казанцев получил почётное звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований». В 2000 году его уволили в запас.

После отставки из вооружённых сил в 2000—2004 годах Казанцев был полпредом президента России в Южном федеральном округе, затем — до 2009 года — проректором Северо-Кавказской академии государственной службы.

В числе наград Казанцева — орден «За военные заслуги», советские ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, медали.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи с кончиной Виктора Казанцева выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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