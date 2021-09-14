Кишинёв, 14 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. У правительства Молдавии нет средств на то, чтобы повысить медикам зарплату. Об том в эфире телеканала TV8 заявила министр здравоохранения страны Алла Немеренко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Прошлое правительство, когда предложило это повышение, должно было его реализовать, а не только предлагать. У бывшего правительства не было смелости заявить, что на это нет денег», — сказала глава минздрава.

Она сообщила, что законопроект о повышении зарплат медикам на 40% в парламенте прошлого созыва был принят только в первом чтении. По её мнению, Партия социалистов, у которой тогда было большинство в парламенте, якобы затянула с принятием законопроекта, не решившись сказать, что денег на это нет.

Напомним, лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон ранее пообещал повысить медикам зарплату на 100%. Дважды ее повысили на 30%, а в июле планировалось повышение на 40%. После принятия законопроекта в первом чтении президент республики Майя Санду распустила парламент. В законодательном органе нового созыва большинство получила пропрезидентская партия «Действие и солидарность».