Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум.

Если бизнес привлекает рабочих-мигрантов, он обязан обеспечить им достойные условия труда, отдыха и быта, при этом отдельных мигрантов надо приводить в чувство, и только действий властей тут мало, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 сентября, комментируя трагический инцидент в Подмосковье.

Убийства

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 сентября 2021 года, в окрестностях Сергиева Посада было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Сотрудники МВД задержали двух граждан Таджикистана, им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве. Жители села собрались возле общежития, где проживают работающие на одном из местных предприятий мигранты, и потребовали их выселения.

«Положение с рабочими-мигрантами будет и дальше осложняться. В найме иностранной рабочей силы власти нашей страны на разных уровнях и большая часть российского бизнеса проявили явную безответственность. Да, иностранные работники дешевле, да, они требуют минимум вложений в социальную сторону их найма, да, ими проще управлять…

Но это всё — преимущества для бизнеса и связанных с ним чиновников в государственных и муниципальных органах. А вот негативные последствия того, что иностранцы занимают те рабочие места, на которых должны находиться граждане России, причём в первую очередь её коренные жители, последствия массированного и давящего уже присутствия людей другой культуры в наших городах и сёлах ложатся главным образом на простых граждан, простой народ. До тех пор, конечно, пока всё не выплёскивается наружу вот так, как это выплеснулось в подмосковном селе Бужаниново.

Если уж бизнес привлёк рабочих-мигрантов, то он обязан обеспечить им достойные условия труда, отдыха, быта. Очень и очень часто этого не делается. Одновременно, тех, из числа мигрантов, кто распоясывается, надо приводить в чувство, и только действий властей тут мало. Народ должен самоорганизоваться, должен проявить свою сплочённость и перед лицом тех, кто, приехав из-за рубежа, не уважает наши обычаи и порядки, и бизнеса, попустительствующего этому, и власти, если она закрывает на это глаза.

Политика восстановления трудовых ресурсов в нашей стране должна быть ориентирована на поиск и приоритетный наём коренных жителей России», — отметил Михаил Демурин.