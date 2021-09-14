Якутск, 14 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который ранее был введен на территории Якутии из-за природных пожаров, отменен главой региона Айсеном Николаевым. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба администрации республики.

14.mchs.gov.ru Лесной пожар в Якутии

«Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение было принят в связи с локализацией крупных лесных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда и отменой ЧС в лесах муниципального характера.

«На сегодняшний день в Якутии угрожающих населённым пунктам и объектам экономики лесных пожаров нет», — добавляется в сообщении.

Отметим, режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 23 июня текущего года из-за увеличения количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий и сухих гроз.