Кострома, 14 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Костромскойкандидат-самовыдвиженец на выборы в Госдуму по 107 одномандатному округу Михаил Долматов набирает сторонников в свою команду. Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политик, в дальнейшем объединение может оформиться в политическую партию.

Флаг

«Любой проект должен расти и иметь перспективу. Программа минимум — активизироваться перед предстоящими выборами депутатов Госдумы. Программа максимум — создание объединения для выполнения политических задач. Мне хотелось бы проявить активную жизненную позицию, тем более что у меня есть единомышленники. Почему бы и нет? Люди имеют право объединяться в том числе и в политические партии».

В настоящее время к команде Долматова захотели присоединиться 3 тысячи человек, сам кандидат намерен набрать 150 тысяч сторонников.

«Мне хотелось бы набрать в команду 150 тысяч человек. Это будет политическая сила, с которой сложно спорить. Сейчас основной приоритет — выборы Госдумы. Если рассматривать дальнейшие перспективы, то есть выборы губернатора, выборы в областную думу. У нас накоплен человеческий ресурс. Мы постараемся капитализировать все усилия в конкретный результат. Помните как говорится в одной хорошей сказке? Одну ягодку беру, на другую смотрю, а третью примечаю»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избирательная комиссия Костромской области отказалась регистрировать Долматова в качестве кандидатов на основании недостаточного количества достоверных подписей. Политик обжаловал решение и проиграл процесс в Костромском областном суде и первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Заседание в Верховном суде состоится 16 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября.