Одну ягодку беру, другую примечаю — в Костроме может появиться новая партия
Кострома, 14 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Костромскойкандидат-самовыдвиженец на выборы в Госдуму по 107 одномандатному округу Михаил Долматов набирает сторонников в свою команду. Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политик, в дальнейшем объединение может оформиться в политическую партию.
В настоящее время к команде Долматова захотели присоединиться 3 тысячи человек, сам кандидат намерен набрать 150 тысяч сторонников.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, избирательная комиссия Костромской области отказалась регистрировать Долматова в качестве кандидатов на основании недостаточного количества достоверных подписей. Политик обжаловал решение и проиграл процесс в Костромском областном суде и первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Заседание в Верховном суде состоится 16 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября.