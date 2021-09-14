Москва, 14 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Московские системы ресурсоснабжения имеют резерв мощности, сообщил 14 сентября вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности», — заявил заместитель мэра.

По его словам, резервы позволяют обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учётом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы. Бирюков рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению — 23%, водоснабжению — 53%, по электросетям — 19% и водоотведению — 41%.

Так, заготовлены 365 тыс. тонн угля, 378 тыс. тонн мазута и 24,9 тыс. тонн дизельного топлива.