Уфа, 14 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Порывы сильного ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Сообщается, что днем 15 сентября в республике ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью и днем может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до +4°С, а днем столбик термометра может подняться до +23°С. На автотрассах ожидается ухудшение видимости в дожде до одного километра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сильный ветер повредил кровли частных домов и школы.