Ульяновск, 14 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области более 1,1 тыс. ковидных коек в медицинских стационарах обеспечены кислородом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

По данным властей, в настоящее время для лечения больных COVID-19 в Ульяновской области развернули 1606 коек, в том числе 1154 — с возможностью подачи кислорода. В министерстве здравоохранения отмечают, что свободный коечный фонд в специализированных стационарах на данный момент составляет менее 10%.

Власти также сообщают, что регион показателю досуточной летальности от COVID-19 находится на шестом месте по России, фиксируется более 191 случая на 100 тыс. населения.

Напомним, в Ульяновской области при плановом охвате вакцинацией 595 тыс. человек прививку от COVID-19 более 344 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 78 189 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 69 867 пациентов, жертвами COVID-19 стали 2 433 человека.