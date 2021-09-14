Аллегри назвал главную цель «Ювентуса» в Лиге чемпионов
Турин, Италия, 14 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Целью туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов является попадание в четвертьфинал. Об этом 14 сентября заявил наставник команды Массимилиано Аллегри.
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Массимилиано Аллегри
«У «Ювентуса» главная цель — попасть в первую восьмёрку», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Он добавил, что ранее «Ювентус» считался фаворитом турнира, поскольку за последние шесть лет дважды выходил в финал. Однако теперь клуб не входит в число фаворитов.
Напомним, «Ювентус» начнёт выступление на групповом этапе Лиги чемпионов 14 сентября выездным матчем со шведским «Мальмё».