Турин, Италия, 14 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Целью туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов является попадание в четвертьфинал. Об этом 14 сентября заявил наставник команды Массимилиано Аллегри.

Pianetagenoa1893.net Массимилиано Аллегри

«У «Ювентуса» главная цель — попасть в первую восьмёрку», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Он добавил, что ранее «Ювентус» считался фаворитом турнира, поскольку за последние шесть лет дважды выходил в финал. Однако теперь клуб не входит в число фаворитов.

Напомним, «Ювентус» начнёт выступление на групповом этапе Лиги чемпионов 14 сентября выездным матчем со шведским «Мальмё».