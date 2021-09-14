Тихвин, Ленинградская область, 14 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Тихвинском районе Ленинградской области полицейским пришлось открыть стрельбу из штатного огнестрельного оружия, чтобы остановить иномарку, но водителю удалось скрыться в лесу. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) CWitte Оружие

Гнаться за нарушителем сотрудникам полиции пришлось поздним вечером. 13 сентября в 22:40 мск у дома 9 по улице Карла Маркса в Тихвине сотрудники дорожной полиции попытались остановить автомобиль Skoda Octavia, однако водитель требования полицейских не выполнил, а лишь увеличил скорость и попытался скрыться. После чего началась погоня.

«Неоднократные требования полиции водитель продолжал игнорировать, двигался с большой скоростью, совершая опасные маневры и тем самым угрожая безопасности другим участникам движения. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» из табельного оружия один из полицейских произвел предупредительные выстрелы вверх, но водитель преследуемого транспортного средства продолжил движение», — рассказали в ведомстве.

После этого полицейские еще несколько раз выстрелили, но уже по колёсам автомобиля. В 22:57 мск иномарка была остановлена на 455 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

«Водитель автомобиля скрылся в лесном массиве, а его 30-летний пассажир с признаками наркотического опьянения доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ, — уточнили в Главке. — В результате применения оружия пострадавших нет. Приняты меры к розыску водителя транспортного средства».