Иркутск, 14 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Медицинская техника поступила в Приангарье в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021−2025 годы. Об этом 14 сентября сообщает минздрав региона.

Pixabay.com В больнице

В первой городской больнице накануне ввели в эксплуатацию комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, аппарат для механотерапии с биологической обратной связью, оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц и другое оборудование для реабилитации пациентов на общую стоимость порядка 7 млн руб.

Как пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, пройти курс реабилитации на новом оборудовании смогут жители города, которые перенесшие инсульт в течение последних нескольки лет. После тяжёлого заболевания пациентов вновь научат ходить и говорить, человека, перенесшего инсульт, медицинские работники возвращают к полноценной жизни.

В скором времени в рамках региональной программы в медучрежение также поступят функциональные кровати и аппараты УЗИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области планируется к приобретению 595 единиц медицинского оборудования на сумму 1,3 млрд руб.