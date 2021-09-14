Душанбе, , 12:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел обсуждение ситуации в Афганистане со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба таджикского президента.

Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

«Президенты подробно обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Афганистане, особое внимание было уделено обстановке на таджикско-афганской границе. Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по афганской проблематике и продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, отмечается, что также в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства России и Таджикистана, включая их торгово-экономические, культурно-гуманитарные и военно-технические аспекты.

Кроме этого, указывается, что президенты двух стран «рассмотрели региональную и международную повестку дня» и обсудили в этом контексте «вопросы предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что во время запланированного на 15−17 сентября визита в Таджикистан президент Белоруссии Александр Лукашенко «пообщается с зарубежными лидерами».