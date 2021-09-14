Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Более 6 млн бюллетеней для голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва отпечатано в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском избиркоме.

Избирательный бюллетень Дарья Драй © ИА REGNUM

Бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии Ростовской области. 15 сентября они будут переданы на участки для голосования.

ИА REGNUM сообщало, что выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В удалённом режиме примут участие в выборах лишь 10% донских избирателей.

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