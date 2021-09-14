"Силовые машины" Санкт-Петербурга изготовят энергооборудование для вьетнамской ТЭС.
Санкт-Петербург, 12 июля, 2012, 14:22 — ИА Регнум. ОАО "
Как отметили в ОАО "Силовые машины", контракт обязывает компанию спроектировать, изготовить и поставить шесть комплектов оборудования, каждый из которых состоит из паровой турбины К-110 мощностью 110 МВ и турбогенератора Т3ФП-110 с системой возбуждения. Также "Силовые машины" проведут монтаж и пуско-наладку оборудования на вьетнамской ТЭС. Начало поставок оборудования запланировано на вторую половину 2014 года.
В пресс-службе холдинга также напомнили, что ОАО "Силовые машины" работает на вьетнамском рынке с середины 1960-х годов, когда началось строительство ГЭС "Тхак Ба" мощностью 108 МВт. Также с участием "Силовых машин" были реализованы такие проекты, как ТЭС "
Напомним, что ОАО "Силовые машины" - один из ведущих российских производителей и поставщиков комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Компания "Силовые машины", созданная в 2000 году, объединяет Ленинградский Металлический завод (1857), "