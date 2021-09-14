Санкт-Петербург, 12 июля, 2012, 14:22 — ИА Регнум. ОАО " Силовые машины " по заказу словацкой компании BTG Holding изготовит и поставит основное энергетическое оборудование для ТЭС "Нон Трач" во Втетнаме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 июля, со ссылкой на пресс-службу санкт-петербургского машиностроительного холдинга.

Как отметили в ОАО "Силовые машины", контракт обязывает компанию спроектировать, изготовить и поставить шесть комплектов оборудования, каждый из которых состоит из паровой турбины К-110 мощностью 110 МВ и турбогенератора Т3ФП-110 с системой возбуждения. Также "Силовые машины" проведут монтаж и пуско-наладку оборудования на вьетнамской ТЭС. Начало поставок оборудования запланировано на вторую половину 2014 года.

В пресс-службе холдинга также напомнили, что ОАО "Силовые машины" работает на вьетнамском рынке с середины 1960-х годов, когда началось строительство ГЭС "Тхак Ба" мощностью 108 МВт. Также с участием "Силовых машин" были реализованы такие проекты, как ТЭС " Уонг Би " (1975 - 1977) и "Фалай" (1983 - 1986), ГЭС "Чиан" (1986), "Хоабинь" (1986 - 1992), "Яли" (1997 - 2000), "Кан Дон" (2003), а также изготовление и поставка основного оборудования для ГЭС "Тхак Ба" и "Плейкронг", ТЭС "Уонг Би". Более чем за 40 лет для вьетнамских электростанций заводами "Силовых машин" было изготовлено оборудование общей мощностью более 4 ГВт.