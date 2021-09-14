УЕФА запретил «Аяксу» играть в форме, посвящённой Бобу Марли
Амстердам, 14 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил амстердамскому «Аяксу» выступать в форме, посвящённой ямайскому певцу Бобу Марли. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба клуба.
Football.ua
Футболисты «Аякса»
Отмечается, что УЕФА потребовал убрать из дизайна формы изображение трёх птиц, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.
Это связано с тем, что УЕФА увидел в этом изображении альтернативный логотип клуба, спонсора или производителя формы.
Ранее «Аякс» представил третьею форму на сезон 2021/22. На футболки чёрного цвета нанесены зелёные, жёлтые и красные полоски, а на спине изображены три птицы.