Архангельск, 14 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Суперджету авиакомпании «Россия» пришлось кружить над Архангельском из-за посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе. По факту ЧП Северо-Западная транспортнаяпрокуратура начала проверку.

Взлетная полоса

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 12 сентября. На борту самолета, следовавшего в Архангельск из Москвы, находилось 47 пассажиров.

Воздушное судно благополучно приземлилось после того, как сотрудники аэродромной службы расчистили полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Сыктывкаре посторонние на взлетной полосе помешали посадке самолёта.