Ульяновск, 14 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 180 пациентов, при этом зарегистрированы очередные смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи

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По информации на 14 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 78 189 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 287.

Вылечились 69 867 пациентов, в том числе за последние сутки победили болезнь 182 человека. Доля выздоровевших составляет 89,36%.

Болезнь унесла жизни ещё двух ковид-пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2 433 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работает 44 пункта вакцинации в медучреждениях и десять мобильных пунктов. Также выездные бригады прививают работников предприятий и жителей отдалённых сёл.