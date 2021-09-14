Саранск, 14 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Департамент здравоохранения ЯО Аппараты ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 518 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 984 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3122 человека.