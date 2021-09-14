Кызыл, 14 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанут трое жителей города Ак-Довурак, в том числе 17-летний юноша, обвиняемые в грабеже с проникновением в жилище. Одного из них также обвиняют в изнасиловании потерпевшей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

LMAP Жертва изнасилования

По данным следствия, ночью 23 января 2021 года обвиняемые проникли в квартиру жертвы через балкон. В этот момент проснулся один из жильцов и потребовал «прекратить противоправные действия». Однако злоумышленники ушли, захватив с собой ноутбук и четыре телефона на общую сумму 60 тыс. рублей.

«Следствием установлено, что в процессе кражи один из обвиняемых также совершил изнасилование одной из потерпевших», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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