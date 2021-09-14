Нальчик, , 12:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. На территории республики будет организована работа 355 избирательных участков. За ходом голосования на 280 из них можно наблюдать в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе центризбиркома республики. На остальных 75 участках установлены видеорегистраторы.

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«На территории Кабардино-Балкарской Республики 280 избирательных участков оснащены системой видеонаблюдения. Трансляция будет осуществляться на видеоэкраны, установленные в центре общественного наблюдения Общественной палаты КБР», — говорится в сообщении ЦИК.

Наблюдать за избирательным процессом смогут в этом центре представители всех партий, участвующих в выборах, получили доступ к системе видеонаблюдения и кандидаты-одномандатники. За честностью и прозрачностью выборов в Кабардино-Балкарии будут следить более 700 общественных наблюдателей.