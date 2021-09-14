Москва, 14 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Уход от ядерной энергетики повлечёт рост зависимости стран Европы от поставок газа. Об этом 14 сентября заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Очень важным фактором, который является абсолютно долговременным, является то, что Европа отказывается от ядерной энергетики. Выводятся из строя атомные электростанции, соответственно, доля газа в энергетическом балансе Европы растёт», — заявил Танкаев.

«Одновременно растёт и доля возобновляемых источников энергии. Но у них есть минус огромный — дело в том, что они так или иначе зависят от погоды. А погодой, как известно, люди управлять не умеют. Поэтому в ситуации, когда, например, ветра нет, ветроэнергетика не работает. Когда солнце выглядывает на минуточку, электроэнергетика, связанная с солнечной энергией, тоже нет. Поэтому на них сделать ставку полностью нельзя — это очень опасно», — указал он.

Согласно данным Лондонской биржи, цена газа в Европе 13 сентября побила исторический рекорд в очередной раз, достигнув отметки в 727 долларов за 1 тыс. кубометров.