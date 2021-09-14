Омск, 14 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались семь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в оперативном штабе региона.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 2097 человек, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в регионе выявлено уже 78 558 носителей коронавируса, выздоровели 58 153 человека.