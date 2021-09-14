Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Прокуратура просит дать бывшему депутату городской думы Екатеринбурга Игорю Плаксину семь лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда.

Дольщики 77metrov.ru

Экс-парламентарию инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Плаксин организовал сеть юридических лиц, находящихся в составе группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс», и бывшему депутату удалось похитить деньги, данные на реализацию ряда проектов — в частности, на строительство жилых домов, включая ЖСК «Первый Николаевский». Без квартир остались более 700 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вынесли приговор уральскому банкиру Олегу Коноплёву, обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере.

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