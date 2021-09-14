Тбилиси, 14 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 14 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 12:33 по тбилисскому времени (11:33 мск). Эпицентр находился на расстоянии девяти километров от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии этим летом участились случаи землетрясения. 8 сентября подземные толчки были зафиксированы у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги. Возле села Самеба также регулярно происходят землетрясения.