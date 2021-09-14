Москва, 14 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В росте цен на газ в мире отражены как краткосрочные, так и долгосрочные факторы. Об этом 14 сентября заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Это надолго, и здесь есть несколько долговременных факторов. Важнейшим фактором является то, что экономика Европы и мира постепенно выходит из кризиса, связанного с эпидемией ковида, и это будет продолжаться не менее года», — заявил Танкаев.

«Очень важным фактором, который является абсолютно долговременным, является то, что Европа отказывается от ядерной энергетики. Выводятся из строя атомные электростанции, соответственно, доля газа в энергетическом балансе Европы растёт», — указал он.

Согласно данным Лондонской биржи, цена газа в Европе 13 сентября побила исторический рекорд в очередной раз, достигнув отметки в 727 долларов за 1 тыс. кубометров.