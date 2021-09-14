Москва, 14 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Резкий рост стоимости газа может оказаться проявлением нового долгосрочного тренда. Об этом 14 сентября заявил доктор Оксфордского университета, ректор Института финансово-инвестиционных технологий в Москве Максим Шашенков на телеканале «Россия 24».

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«На этот год. Несколько месяцев пробултыхается Европа, но решит. Если это начало более широкого тренда, где, грубо говоря, спотовый рынок не способен создать долгосрочную ценовую стабильность энергоресурсов — это другая тема. Это вопрос политический, стратегический, это огромные вопросы к структуре самого рынка», — заявил Шашенков.

«Эта ситуация вскрыла очень многие внутренние дефекты системы», — указал он.

Согласно данным Лондонской биржи, цена газа в Европе 13 сентября побила исторический рекорд в очередной раз, достигнув отметки в 727 долларов за 1 тыс. кубометров.