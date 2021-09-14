Саратов, 14 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки скончался еще 21 пациент с коронавирусом. За время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 14 сентября 2599 человек.

В память о жертвах

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По информации облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки семь мужчин и 14 женщин в возрасте от 44 до 85 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировали 84 219 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 77 570 человек.

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