Пекин, 14 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В августе 2021 года во всём мире было продано на 10,9% меньше легковых и лёгких коммерческих автомобилей, чем годом ранее. Об этом свидетельствует отчёт компании LMC Automotive.

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Всего в прошлом месяце на мировом рынке было продано 5 млн 833 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Отмечается, что спад реализации автомобилей в мире фиксируется четвертый месяц подряд.

При этом с начала 2021 года по август включительно в мире было реализовано 54 млн 479 тыс. машин, что почти на 17,7% превышает продажи аналогичного периода прошлого года.

Больше всего машин на глобальном рынке было реализовано в прошлом месяце в Китае. Так, в августе китайским дилерам удалось реализовать 1 млн 814 тыс. машин. Это на 14,5% меньше показателя годичной давности.

Вторым по продажам машин рынком по итогам прошлого месяца стал рынок США, где было реализовано 1 млн 087 тыс. автомобилей. В годовом сравнении продажи там упали на 17,6%.

Тройку лидеров замыкает авторынок стран Западной Европы. В августе 2021 года местным дилерам удалось реализовать 722,5 тыс. машин (-20,5%).

Напомним, по данным компании Canalys, рост продаж электрокаров на мировом рынке за первое полугодие 2021 года составил 160% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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