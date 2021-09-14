Иркутск, 14 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Клубы на улицах Якоби и Карла Маркса в Иркутске «прославились», как злостные нарушители карантинных ограничений, введённых в Приангарье из-за эпидемии коронавируса. Подробности сообщает пресс-служба иркутского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В первом случае к приезду проверяющих в клубе находилось более 100 человек, без масок, люди не соблюдали безопасную социальную дистанцию. Только после вмешательства полицейских вечеринка закончилась, и посетители покинули заведение. В отношении владельца клуба возбуждено административное производство по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Хозяйке клуба на улице Карла Маркса полицейские выписали предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. Около 23:00 в заведение продолжали заходить посетители. Только после неоднократных замечаний проверяющих, заведение закрылось.

Всего в ночь с 10 на 11 сентября в Иркутске сотрудники полиции и службы потребительского рынка и лицензирования региона проверили в Иркутске 15 ресторанов, кафе и баров, большинство из которых были закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4723 человека, причём 42 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (11−12 сентября 2021 года).

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