Уфа, 14 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Ревакцинацию от COVID-19 прошел премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Mos.ru Вакцинация

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«Всем рекомендую пройти вакцинацию, потому что это единственный способ без проблем пройти этот сложный период для всего мира. Практически все, кто переболел, конечно, имеют более тяжелые последствия. К тому же при этом заболевании очень долгая и сложная реабилитация», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник сообщил, что первую вакцинацию от COVID-19 он прошел год назад в качестве добровольца.

«Год назад, когда вакцина от ковид только появилась, я привился в качестве добровольца. Она показала свою эффективность. Сейчас прошел год и есть рекомендация врачей сделать ревакцинацию. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, я сделал прививку. Это современная закономерность, которой я тоже следую», — подчеркнул Назаров.

Сообщается, что повторную прививку от этой инфекции получили и другие члены регионального правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работают 203 пункта вакцинации, включая мобильные. При этом согласно плану вакцинации от COVID-19 в Башкирии необходимо привить 2 484 667 человек. Сейчас в республике прививку от этой инфекции получили 1 221 892 человек.