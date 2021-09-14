Симферополь, 14 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили 14 сентября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ возбужден ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, директор одной из крымских агрофирм в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру были поданы документы на госрегистрацию права собственности за этим предприятием на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории. Сотрудник ведомства зарегистрировал право собственности за фирмой участка, на котором расположены объекты муниципальной собственности, при этом правовую экспертизу документов он не проводил. В результате был причинен существенный материальный ущерб муниципальному образованию.

Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в настоящее время ему предъявлено обвинение, Киевский районный суд вынес решение об аресте фигуранта.