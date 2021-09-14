Ставрополь, 14 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае число новых случаев заражения коронавирусом снова выросло на 352 человека. Общее число заболевших COVID-19 достигло 80 208 человек, сообщили 14 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние почти два месяца в регионе ежедневно выявляется более 300 случаев заражения. Этот показатель не снижается, несмотря на увеличивающееся количество привитых граждан. По данным минздрава, привиты уже 681 804 жителя Ставрополья, что составляет около 52% запланированного к вакцинации контингента.

В настоящее время общее количество больных COVID-19 составляет 12 936 человек. За прошедшие сутки выздоровели 25 пациентов, общее число сумевших справиться с болезнью достигло 64 597 человек.

Число умерших за сутки вновь превысило 20 человек. Всего к 14 сентября на Ставрополье скончались от коронавируса 2625 человек.