Москва, 14 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Высокие цены на газ могут стать новым фактором внутренней политики в странах Евросоюза. Об этом 14 сентября заявил доктор Оксфордского университета, ректор Института финансово-инвестиционных технологий в Москве Максим Шашенков на телеканале «Россия 24».

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«Это большой предмет обсуждения, я бы сказал даже в меньшей степени в Великобритании, чем, допустим, в Испании, южной Европы… в Испании, по-моему, в четыре раза выросла энергетика, и понятно, что это чувствительно», — заявил Шашенков.

«Это серьёзным фактором внутренней политики станет со временем, если сезонность быстро не прекратится», — подчеркнул он.

Согласно данным Лондонской биржи, цена газа в Европе 13 сентября побила исторический рекорд в очередной раз, достигнув отметки в 727 долларов за 1 тыс. кубометров.