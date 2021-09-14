Омск, 14 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. По состоянию на 14 сентября в Омской области коронавирус выявили у 78 558 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 369 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Общее число выздоровевших в регионе — 58 153 человека, в том числе за сутки коронавирус победили 460 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в регионе COVID-19 диагностировали у 381 человека.