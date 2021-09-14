Казань, 14 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 14 сентября зарегистрировали 26 166 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 51 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала наблюдения выздоровели 22 775 ковид-пациентов, скончались 709 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 54 пациента, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Госпитализировали за прошлый день 21 человека, 30 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 20 носителей вируса, 14 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждает тех, кто покупает сертификаты о якобы сделанной прививке от коронавируса, большинство жителей России (41%). При этом 32% заявили, что не берутся судить тех, кто купил сертификат о вакцинации от COVID-19. Главный аргумент — «людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем». Не смогли дать оценку поведению граждан 27% опрошенных.

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